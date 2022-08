Ein Ladendiebstahl hat sich am Mittwochnachmittag (17. August 2022) in Coburg ereignet.

Eine Mitarbeiterin in einer Drogerie in der Spitalgasse beobachtete gegen 16.10 Uhr einen Mann dabei, wie er ein hochwertiges Parfüm in seine Hosentasche steckte. Als die Verkäuferin den Ladendieb ansprach, flüchtete dieser aus dem Geschäft. Zuvor hatte er das Parfüm aber wieder zurückgestellt.

Ladendiebstahl in Coburg: Flüchtiger Mann kann gestellt werden

Die Verkäuferin verständigte die Coburger Polizei. Im Zuge der Fahndung konnte eine Polizeistreife den Dieb in der Innenstadt stellen. In seinem Rucksack fanden die Beamt*innen noch ein weiteres Parfüm im Wert von 83,95 Euro. Die Polizist*innen stellten das Diebesgut sicher und nahmen den 48-Jährigen vorläufig fest. Gegen den Ladendieb wird nun wegen Ladendiebstahls und Hausfriedensbruch ermittelt.

