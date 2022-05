Coburg vor 7 Minuten

Zeugenaufruf

Pärchen von Unbekanntem mit Pfefferspray attackiert: Verlegung in Spezialklinik erforderlich - Zeugen gesucht

Als ein junges Pärchen am Sonntagmorgen in Coburg im Hahnweg auf dem Nachhauseweg war, wurde es unvermittelt von einem Unbekannten mit Pfefferspray attackiert. Der Unbekannte floh. Das Pärchen musste in eine Spezialklinik gebracht werden. Nun sucht die Polizei Zeugen.