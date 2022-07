Am Sonntagnachmittag (17. Juli 2022) hat ein 53-jähriger Mann lauthals herumgeschrien, drehte seine Musik laut auf und störte dauerhaft die idyllische Stimmung der Gäste der Wirtschaft in Lützelbuch (Landkreis Coburg). Laut Polizei Coburg traf eine Streife gegen 16.15 Uhr den deutlich alkoholisierten Ruhestörer in seiner Wohnung an. Seine Musik wollte er partout nicht leiser drehen. Ganz im Gegenteil, der 53-Jährige hatte vor, den ganzen Tag so weiterzumachen.

Als die Beamten den Stecker der Musikanlage zogen und den Mann in Gewahrsam nehmen wollten, äußerte er wörtlich: "Jetzt gibt´s Gewalt!" und schlug plötzlich mit der Faust in die Richtung eines Polizisten. Glücklicherweise konnte der Beamte dem Schlag ausweichen.

Ruhestörer greift Polizisten an und verletzt sich bei Festnahme

Bei der anschließenden Festnahme war der Mann kaum zu bändigen, leistete erheblichen Widerstand und beleidigte die Ordnungshüter. Da er sich leicht im Gesicht verletzt hatte, kam er zunächst in Coburger Krankenhaus und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.