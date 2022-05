Vom 6. bis zum 15. Mai findet auf Initiative des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales zum vierten Mal die bayernweite Aktionswoche „Zu Hause daheim“ statt. Wie die Stadt Coburg erklärt, werden während der Aktionswoche an vielen Orten Bayerns verschiedene Angebote und Konzepte, die ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter unterstützen, vorgestellt und diskutiert. Die Stadt Coburg beteilige sich an dieser Aktionswoche mit drei Veranstaltungen.

9. Mai, 14:30 Uhr, AWO Gemeinschaftswohnen und Musterwohnung

Johanna Thomack, Vorsitzende des Vereins „AWO Gemeinschaftswohnen in Coburg“, stellt das Wohnprojekt Wilna in der Pettenkoferstraße 4 (EG rechts) in Coburg vor. Seit 2009 bestehe diese generationenübergreifende Wohnform in Coburg und biete die Möglichkeit, nicht nur gemeinschaftlich zu wohnen, sondern auch gute Nachbarschaft zu pflegen. Johanna Thomack erläutert die Entstehung und Struktur der Wohnungsgemeinschaft für Jung und Alt und schildert die Umsetzung und den Alltag in dieser Wohnanlage. Im Umfeld des Wohnprojektes wurde ein Nachbarschaftsnetz aufgebaut. Hier organisieren Ehrenamtliche Veranstaltungen für Nachbarinnen und Nachbarn. Auch dazu gibt es an diesem Nachmittag Informationen.

Marion Habelitz, zertifizierte Wohnberaterin der Stadt Coburg, stellt im Anschluss die oberfränkische barrierefreie Musterwohnung, die sich in der Gemeinschaftswohnung des Projektes Wilna befindet, interessierten Bürgerinnen und Bürgern vor. Außerdem werde sie ausführen, was Wohnberatung bedeutet, was diese leistet und welche Angebote eine Wohnberatung beinhaltet.

Diese Teilnahme ist kostenlos und findet in der Pettenkoferstraße 4, 96450 Coburg, statt.

11. Mai, 9 Uhr, im Caritas Quartierstützpunkt Creidlitz

Stadtteilfrühstück zum Thema „Gut versorgt vor Ort!“ im Quartierstützpunkt Creidlitz. Besucher*innen erwarten Vorträge: Quartiersmanagerin Petra Kotterba stellt die Arbeit des Quartiersstützpunktes in Creidlitz vor. Außerdem informiert die zertifizierte Wohnberaterin Marion Habelitz über den Pflegestützpunkt und die Wohnberatungsstelle der Stadt Coburg. Christine Meyer, Leiterin der neuen Tagespflege, gibt einen Einblick in die Arbeit ihrer Einrichtung und informiert über Möglichkeiten der ambulanten Versorgung.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich unter: 09561-5969940 oder p.kotterba@caritas-coburg.de. Ort dieser Veranstaltung ist der Caritas Quartiersstützpunkt Creidlitz, Unterm Buchberg 3.

11. Mai, 14 Uhr im Bürgerhaus Haus am See

Kaffee am Nachmittag im Bürgerhaus Haus am See, Karl-Türk-Str. 39, im Coburger Stadtteil Wüstenahorn. Thema ist die gemeinsame Quartiersarbeit: Ingrid Marr, Leiterin des Haus am See, stellt die Arbeit des Bürgerhauses vor und die Taschengeld-Börse, ein gemeinsames Projekt des Haus am See und des Quartiers Creidlitz. Die zertifizierte Wohnberaterin Marion Habelitz stellt die oberfränkische Musterwohnung vor.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung bitte unter der Telefonnummer: 09561/89 2580 oder Ingrid.Marr@coburg.de. Ort dieser Veranstaltung ist das Bürgerhaus am See, Karl-Türk-Straße 39, 96450 Coburg.

Alle im Rahmen der Aktionswoche stattfindenden Veranstaltungen finden sich auch im bayernweiten Online-Veranstaltungskalender unter www.zu-hause-daheim.bayern.de.