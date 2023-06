Coburg: Genuss-Laden "Emporium" eröffnet - "Erinnerung eines früheren Krämerladens"

Coburg : Genuss-Geschäft "Emporium" eröffnet - das erwartet euch im neuen Krämerladen

Am 16. Juni 2023 eröffnete in der Spitalgasse in Coburg das Genuss-Geschäft Emporium. In Ihrem Laden bietet Inhaberin Cindy Flessa ab sofort verschiedenste, ausgewählte Genussmittel in besonderer nostalgischer Atmosphäre an. Von speziellen Nudeln, Ölen, Soßen und Gewürzen über feine Spirituosen bis hin zu lokalen Spezialitäten sei demnach alles dabei. Gegenüber inFranken.de erklärt die Inhaberin, warum Emporium für sie viel mehr ist als nur ein Laden und was wahren Genuss für sie ausmacht.

Krämerladen "Emporium" in Coburg erhält gutes Feedback von Kunden - "reinkommen, sich wohlfühlen"

"Die erste Woche war schön, es hat sehr viel Spaß gemacht", resümiert Cindy Flessa die Tage seit der Neueröffnung ihres Ladens in der Spitalgasse. Auch das Feedback sei zu ihrer Freude bislang durchweg positiv gewesen. Genau so habe sie sich den Start vorgestellt, dafür habe sie auch ihr ganzes Herzblut in den Laden gesteckt. "Ich habe mir auch Mühe gegeben, ein bisschen was anderes zu bieten, um attraktiver zu sein", erklärt sie.

Emporium sei für sie nämlich viel mehr als nur ein Laden. "Das Ganze spiegelt irgendwo auch eine gewisse Lebenseinstellung wider", sagt sie voller Stolz. Was sie damit meint, werde einem sofort klar, wenn man den Laden betritt. "Die Leute sollen reinkommen, sich wohlfühlen und sich zum Kochen inspiriert fühlen", sagt Flessa. Darauf sei das gesamte Konzept ausgerichtet. "Wenn in einem Laden stehe, in dem ich mich nicht wohlfühle, dann geht das nicht, denn Kochen heißt immer auch kreativ sein", erklärt sie.

Die Einrichtung sei demnach "sehr vintage" gehalten. "Das sind alles Möbel aus dem letzten Jahrhundert", erklärt sie. Dafür gebe es auch einen Grund. "Wenn man über die Schwelle tritt, dann soll man sich fühlen wie in einer anderen Welt, in der man sich ganz bewusst etwas gönnt", erklärt sie. Denn das bewusste Essen sei für sie der Schlüssel zu wahrem Genuss. "Genuss heißt für mich, sich bewusst etwas zu gönnen und bewusst zu einem schönen Öl oder zu einem besonderen Balsam zu greifen", erklärt sie. "Darum geht es bei uns im Kern, die Leute sollen wieder bewusster essen, um genießen zu können", sagt Flessa.

Von Familiengeschichte inspiriert? Das ist die Verbindung zum "allerersten Kolonialwarenladen" Coburgs

Für sie und ihren Mann sei das indes ein ganz neues Projekt. "Wir haben uns das lange überlegt und dachten uns jetzt, wir wagen es einfach mal", so die Emporium-Inhaberin. Dabei wurde sie dabei auch ein kleines bisschen von der eigenen Familiengeschichte inspiriert. In den sozialen Medien wird das Geschäft mit der "Erinnerung eines früheren Krämerladens" beworben. Cindys Sohn Gunnar, ein ehemaliger Jura-Student, hat sein Studium abgebrochen, um nur wenige Meter entfernt eine Metzgerei zu eröffnen

"Die Ur-Urgroßeltern meines Mannes hatten damals den allerersten Kolonialwarenladen in der Spitalgasse", berichtet Flessa. "Vielleicht kommt daher ja die Krämerseele", lacht sie. Ihre Begeisterung für die von ihr angebotenen Produkte ist indes spürbar, zumal sie fast alles, was sie im Laden verkaufe, vorher auch selbst getestet und für geeignet befunden habe.

In Zukunft wolle sie in ihrem neuen Coburger Laden deshalb auch Events veranstalten, bei denen sie den Gästen die Vielfalt verschiedener Produkte nahe bringen möchte. "Öl ist nicht gleich Öl, Salz ist nicht gleich Salz und Sie glauben gar nicht, wie viele verschiedene Sorten Pfeffer es gibt", erklärt sie voller Begeisterung. Das zu entdecken mache einfach Spaß und diese Freude wolle sie in Zukunft auch gerne mit ihren Kunden teilen. Weitere Nachrichten aus Coburg findet ihr hier.