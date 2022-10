Wer auf der Suche nach einem günstigen Fahrrad ist, kann auf der Fahrradbörse des Ordnungsamtes der Stadt Coburg fündig werden.

Immer wieder werden Fahrräder dem Fundbüro gemeldet oder dort abgegeben, deren Besitzer*innen nicht ausfindig gemacht werden können. Wie die Stadt Coburg erklärt, können diese Fahrräder verkauft werden, wenn die Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind.

Es sind Räder unterschiedlicher Größen und in unterschiedlichsten Zuständen vorhanden.

Der Verkauf findet am Samstag, 5. November, von 10 bis 14 Uhr in der Rodacher Straße 63 in Coburg statt.