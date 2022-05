Frühlingsfest Coburg 2022 findet statt: Zehn Tage feiern vom 6. bis 15. Mai

findet statt: Zehn Tage feiern 90. Volksfest-Jubiläum: Fahrgeschäfte, Musik, Essen, Trinken und Feuerwerke auf dem Ketschenanger

auf dem Ketschenanger "Unser Herz schlägt wieder höher": Schausteller und Veranstalter Pazdera freut sich auf Frühlingsfest-Auftakt

In Coburg startet in wenigen Tagen das Frühlingsfest. Nach zwei Jahren Corona-bedingter Zwangspause gibt es auf dem Ketschenanger dann wieder viel Essen und Trinken, Fahrgeschäfte und Musik. Außerdem sind zwei Feuerwerke geplant. Das Volksfest wird von Freitag (6. Mai 2022) bis Sonntag (15. Mai 2022) zehn Tage lang stattfinden. Die Schausteller stehen bereits in den Startlöchern.

Frühlingsfest in Coburg 2022: Das wird auf dem Volksfest geboten

"Es ist einfach ein tolles Familienfest und dieses Jahr dann auch noch Jubiläum. Vor 90 Jahren hat mein Opa das Volksfest ins Leben gerufen", erzählt Veranstalter Ralf Pazdera. Zu der Zeit vor Corona werde sich das Fest nicht unterscheiden. Es werde allerhand geboten: "Auf jeden Fall alles, was sich der Gaumen wünscht. Hähnchen, Burger, Schaschlik und Currywurst oder Backfisch und Pizza. Und nicht zu vergessen: Die Bratwurst." Crêpes, Eis und andere Süßigkeiten sind ebenfalls erhältlich.

Auch Fahrgeschäfte wird es einige geben. Am Montag (2. Mai 2022) beginnen die Schausteller mit dem Aufbau: Breakdance, Riesenrad, "einen nagelneuen Autoscooter" sowie die Riesenschaukel Airforce und andere Karussells, Lose und Schießbuden werden auf dem Ketschenanger vorhanden sein. "Am Mittwoch (4. Mai 2022) ist außerdem Familientag mit stark ermäßigten Preisen."

Das Programm steht auch schon fest: "Es gibt jeden Tag Musik", sagt Pazdera. "Wir haben jede Menge tolle Bands vor Ort." Am Eröffnungstag (6. Mai 2022) ist um 20 Uhr Bieranstich - "und bei Einbruch der Dunkelheit gibt es ein Eröffnungsfeuerwerk."

Am zweiten Freitag des Frühlingsfestes (13. Mai 2022) "gibt es dann das große Feuerwerk im Takt der Musik." Pazdera freut sich: "Unser Herz schlägt wieder höher", sagt der Schausteller. "Wir leben unseren Beruf." Deshalb sei es schön, am Frühlingsfest in Coburg nun wieder in Aktion treten zu dürfen.