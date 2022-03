Am 25. März werden erneut in hunderten Städten in Deutschland und weltweit Klimastreiks und Aktionen von Fridays For Future geplant.

In diesem Rahmen streiken in Coburg Schülerinnen, Schüler und junge Menschen gemeinsam mit Hunderttausenden in Deutschland, Europa und weltweit unter dem Motto "Fridays for Future für mehr Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und eine konsequente Klimapolitik". Die Klimakrise sei jetzt. Dennoch passiere politisch zu wenig, wie die Fridays For Future Coburg berichtet. Auch die Ampelkoalition versage bisher. Dabei lebten wir in Deutschland auf Kosten der Menschen, die schon seit Jahren von den Folgen der Klimakrise betroffen sind und es in Zukunft noch stärker sein werden.

„Nur wenn wir den Druck erhöhen, können wir in den nächsten Jahren echte Klimagerechtigkeit erkämpfen. Also auf die Straßen am 25. März!“, so Noah Meissner, Delegierter von Fridays For Future Coburg. "Wir haben viele schöne Wahlkampfversprechen gehört. Es wurde von einer „grünen Transformation“ und einem Aufbruch in eine 1,5°C-konforme Politik der Ampel geredet. Doch die bisherige Arbeit der Regierung und der Koalitionsvertrag verdeutlicht: All das waren nichts als warme Worte und leere Versprechen! In dem Augenblick, in dem wir nicht da sind, plant die SPD neue Gas-Projekte, stürzt sich die FDP in fossile Ideologien und die Grünen vergessen, woher sie kommen. In dieser Legislatur ist nichts selbstverständlich. Wenn wir mehr Klimawende als Klimakrise sehen wollen, müssen wir dafür einstehen." Aktuell sind bereits in über 200 Städten Demonstrationen angemeldet.

„Unsere Forderungen sind klar und die Wissenschaft steht hinter uns – es fehlt nur noch eine Politik, die endlich handelt!“, ergänzt David Meyer.

Der globale Klimastreik findet am 25.03 in Coburg ab 13:00 Uhr auf dem Marktplatz statt. Der Demonstrationszug wird voraussichtlich über den Schlossplatz und Mohrenstraße zum Bahnhof verlaufen.

Am Abend wird zu dem die erste Critical Mass des Jahres unter dem Motto „Fight Putin - Ride a bike“ stattfinden, welche wie gewöhnlich um 18:00 Uhr auf dem Arbeitsplatz startet.