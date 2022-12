In kürzester Zeit konnte die Polizei in Coburg am Donnerstag (29. Dezember 2022) einen "Kriminalfall" aufklären. Eine Frau hatte ihr 22 Jahre altes Auto als gestohlen gemeldet. Wie die Polizei berichtet, hatte sie den Wagen im Kanonenweg nahe der Zufahrt zu einem Supermarkt abgestellt.

Als sie um 19 Uhr wieder zu ihrem Auto gehen wollte, suchte sie vergeblich im Umfeld des Discounters - und ging daher davon aus, dass jemand ihr in die Jahre gekommenes Fahrzeug gestohlen hatte.

Auto gestohlen? Kurioser Fall für die Coburger Polizei

Die 37-Jährige meldete den Fall bei der Polizei. Der Beamte, der die Anzeige aufnahm, befragte sie ausführlich zum Abstellort und schickte eine Polizeistreife los. In kürzester Zeit wurden die Polizisten fündig: Der Wagen stand nur eine Parallelstraße weiter. Einen Diebstahl schlossen die Beamten daher aus.

Vorschaubild: © m.mphoto/Adobe Stock