Ohne Führerschein, aber dafür unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, hat ein Mann in Coburg einen Unfall gebaut - und sich danach einfach aus dem Staub gemacht.

Der 29-Jährige war am Freitag (16. Dezember 2022) gegen 18.30 Uhr mit seinem Auto am Kürengrund in Richtung der Coburger Innenstadt unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Anschließend prallte er frontal gegen einen Baum. Das Fahrzeug des Mannes, bei dem es sich laut der Polizeiinspektion Coburg um einen polnischen Staatsangehörigen handelt, wurde dabei im Frontbereich stark deformiert. Über die geborstene Windschutzscheibe konnte er sich aber aus dem Fahrzeug befreien.

Mann baut Unfall in Coburg: Polizei sperrt Straße

Kurze Zeit später traf ein weiteres Fahrzeug an der Unfallstelle ein, in das der Mann einstieg und damit davonfuhr, ohne den Unfall bei der Polizei zu melden. Ein aufmerksamer Zeuge informierte jedoch die Polizeiinspektion Coburg. Die wenig später eintreffenden Beamten mussten aufgrund der aus dem Auto auslaufenden Betriebsstoffe und der herumliegenden Fahrzeugteile die Straße kurzzeitig komplett sperren.

Anhand des angerichteten Schadens gingen die Beamten davon aus, dass sich der junge Mann "nicht unerheblich" verletzt hatte. Fahndungs- bzw. Suchmaßnahmen brachten aber zunächst keinen Erfolg. Das Auto wurde spurentechnisch untersucht und sichergestellt.

Einige Stunden später suchte der 29-jährige Fahrer das Coburger Klinikum auf, um sich dort medizinisch behandeln zu lassen. Von dort aus wurde die Polizei informiert. Vor Ort räumte der Mann sofort den Unfall ein. Zudem stellten die Beamten fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besitzt und augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

Seine mittelschweren Beinverletzungen wurden im Klinikum behandelt. Der Sachschaden beträgt etwa 3500 Euro. Der junge Mann müsse sich nun wegen diverser Verkehrsstraftaten verantworten, meldet die Polizei.

Vorschaubild: © Michael Schwarzenberger/Pixabay.com (Symbolbild)