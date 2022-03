Am Mittwoch, 6. April von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr findet ein Online-Seminar zum Thema "Wie können Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen?“"statt. Bianca Heger, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg: "Frauen verdienen oft weniger als Männer, arbeiten häufiger in Teilzeit und leisten mehr unbezahlte Care-Arbeit."

Die Folgen seien weniger eigenes Einkommen, niedrigere Renten und eine höhere Gefahr von Altersarmut. Trotzdem seien die eigenen Finanzen für viele Frauen ein rotes Tuch. Warum jedoch gerade der souveräne Umgang mit Geld für sie so wichtig sei, darüber spreche bei dieser Veranstaltung die Finanzexpertin Marisa Kleinmann.

Sie erkläre, wie sich der Grundstein für finanzielle Unabhängigkeit legen lässt, warum Finanzen kein Hexenwerk seienund weshalb es sich immer lohne, "die eigene Rentenlücke zu kennen und in die Zukunft zu investieren"

Die Teilnahme sei kostenfrei, eine Anmeldung sei bis zwei Tage vorher möglich. Anmeldungen bitte an

Bianca Heger

Bamberg-Coburg.BCA@arbeitsagentur.de

Sie erhielten anschließend eine Bestätigung und eine Einladung mit dem Link zur jeweiligen Veranstaltung. Für die Teilnahme sei jedes internetfähige Gerät geeignet.

Bianca Heger, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt, in der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg, biete darüber hinaus jederzeit die Möglichkeit einer individuellen Beratung zu allen Themen rund um den beruflichen Wiedereinstieg.

