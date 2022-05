Die Zukunftsaussichten für die Coburger Ernstfarm sind alles andere als rosig: Weil der langjährige Pächter aufhört, ist der Fortbestand des Handwerker- und Gewerbehofs am Stadtrand von Coburg mehr als fraglich. Den Mietern, zu denen unter anderem ein Whiskyladen, eine Töpferei und ein Hundefriseur zählen, droht das Aus. In einer Coburger Facebook-Gruppe ist von "Endzeitstimmung auf der Ernstfarm" zu lesen.

Auch Matthias Maier, der auf der Ernstfarm eine Eventlocation für Hochzeiten und andere Feste betreibt, bangt um seinen hiesigen Betrieb. Obwohl die Nachfrage riesig sei, nehme er vorerst keine Buchungen mehr an - "weil ich davon ausgehe, dass ich nicht mehr weitermachen kann", erklärt der 38-Jährige inFranken.de. "Das wäre echt schade. Das ist so ein schönes Fleckchen Erde."

Ernstfarm Coburg droht Schließung: Eventlocation stoppt Buchungen

Bis 30. September 2021 fänden unter seiner Federführung noch Veranstaltungen auf der Ernstfarm statt, sagt Maier. Danach sei bis auf Weiteres Schluss. Der Eventmanager würde seinen Betrieb aber am liebsten langfristig fortführen. "Auf jeden Fall. Mit unserem Eventkonzept - gerade in Hinblick auf Hochzeiten - machen wir die Menschen sehr glücklich." Die Resonanz sei riesig. "Das ist ja irre. Ich kriege in der Wochen fünf, sechs Anfragen für Hochzeiten."

Das Problem: Wegen der ungewissen Zukunft der Ernstfarm nehme er seit einem Vierteljahr keine Buchungen mehr an - was sich letztlich auch finanziell auswirke. "Das sind ja alles Einbußen." Weil er im thüringischen Sonneberg eine weitere Eventlocation betreibe, sei er zwar nicht in seiner Existenz bedroht - "aber es ist halt schade um die Zeit und das Engagement, das ich da hineingesteckt habe", betont Maier. "Ich habe ja meine Location auf eigene Kosten hergerichtet, was ich als Mieter hätte gar nicht machen müssen."

Die Ernstfarm, eine ehemalige herzogliche Domäne im Coburger Stadtteil Scheuerfeld, gehört seit 1920 dem Freistaat Bayern. Eigentümer ist das Forst- und Domänenamt der Bayerischen Staatsforsten in Coburg. Laut der Behörde sei das ursprüngliche, sozial ausgerichtete Konzept eines Handwerkerhofs mit Lehrbetrieb und Therapien im Laufe der Zeit von Events, Kleinkunstbühne, Märkten, einem Gastronomiebetrieb und dem ständigen Wechsel der Gewerbetreibenden geprägt worden.

Untersuchungen zeigen "erhebliche Mängel" an denkmalgeschützter Immobilie in Coburg

Die Immobilie ist seit 2002 an die Familie Krahl gewerblich verpachtet. "Dieses Pachtverhältnis endet spätestens zum 31.12.2023", teilt Forstbetriebsleiter Albert Schrenker inFranken.de auf Nachfrage mit. Ihm zufolge habe Paul Krahl 2020 nach dem Tod seines Vaters das Erbe der Ernstfarm übernommen - mit dem klaren Wunsch, das Pachtverhältnis mit allen Untermietverhältnissen zu beenden und das Areal mietfrei an den Eigentümer zu übergeben.

Untersuchungen durch das staatliche Bauamt hätten derweil "erhebliche Mängel" am Zustand der Ernstfarm festgestellt. "Die Behebung aller festgestellten Mängel ist für Herrn Krahl wirtschaftlich nicht zumutbar und gewisse Gebäudeteile müssen daher auch gesperrt werden", konstatiert Schrenker. Belastbare Schätzungen über etwaige Sanierungskosten gebe es noch nicht. Aus Sicht der Bayerischen Staatsforsten erscheine es daher nicht zielführend, für ein denkmalgeschütztes Objekt in diesem Zustand einen neuen Pächter zu suchen.

Auch Eventmanager Matthias Maier spricht von umfassenden Beanstandungen vonseiten der Behörden. "Es kommen ja jeden Tag Hiobsbotschaften, in denen es heißt: Hier ist was kaputt und da ist was kaputt." Er selbst habe vor der Aufnahme seines Eventbetriebs im vergangenen Jahr diverse Bauarbeiten auf eigene Kosten durchgeführt. "Natürlich mit der Option, auch 2023 - solange der Pachtvertrag geht - noch Feierlichkeiten zu machen." Mit Pächter Paul Krahl stehe er im Austausch. "Wir versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden."

"Wir müssen jemanden finden, der als Pächter viel Geld in die Hand nimmt"

Maiers Eindruck: Jeder der beteiligten Akteure schiebe die Verantwortung jeweils ein wenig auf den anderen. "Die Stadt Coburg ist engagiert und will vermitteln. Aber da kommt bislang auch nichts heraus." Die Lösung in seinen Augen: "Wir müssen jemanden finden, der als Pächter viel Geld in die Hand nimmt." Für realistisch hält Maier dieses Szenario allerdings nicht. "Es geht ja da niemand rein, der selbst nicht Eigentümer ist, und haut da eine Million rein."

"Ich hoffe, dass es doch noch eine Lösung gibt." Maier wünscht sich, dass sich jemand finde, der die Ernstfarm langfristig am Laufen halte. Als mögliche Idee für die Fortführung nennt der 38-Jährige eine etwaige Pächtergemeinschaft. Für viele Mieter bilde der Standort schließlich ihre jeweilige Lebensgrundlage. "Jeder würde sich um seinen Laden auch selbst kümmern und ihn renovieren", erklärt Maier. "Aber ganze Gebäudedächer zu sanieren, so etwas können wir finanziell natürlich nicht stemmen."

Die Bayerischen Staatsforsten prüften derweil in Abstimmung mit der Landesstiftung eine sinnvolle Folgenutzung des Gesamtobjekts im Rahmen eines Erbbaurechtsvertrages, berichtet Coburgs Forstbetriebsleiter Albert Schrenker. "Gespräche mit der Stadt Coburg über eine künftige Nutzung der Ernstfarm haben bisher noch nicht stattgefunden." Nichtdestotrotz sei den Bayerischen Staatsforsten "sehr an einer Folgenutzung der Ernstfarm im Sinne der Bevölkerung vor Ort" gelegen. "Eine Festlegung über eine künftige Nutzung seitens der Staatsforste gibt es nicht", betont Schrenker.

