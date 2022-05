Die Polizei Coburg berichtet von einem Einsatz während einer Hochzeitsfeier in Meeder (Landkreis Coburg) am Samstag, 30. April 2022. Eine 48-Jährige hatte auf der Hochzeitsfeier ihres Sohnes dermaßen viel Alkohol getrunken, dass sie bei einem Sturz auf dem Kopf aufschlug und das Bewusstsein verlor. Der verständigte Notarzt sah eine Krankenhausbehandlung für dringend notwendig an.

Die stark alkoholisierte Dame verweigerte jedoch vehement die Behandlung. Da sie sich auch noch vor allen Gästen unmöglich benahm, wurde die Polizei hinzugerufen. Schließlich gelang es den Einsatzkräften, die Mutter des Bräutigams ins Krankenhaus zu bringen. Über den weiteren Verlauf der Feierlichkeit ist nichts bekannt.