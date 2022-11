Circus Krone zu Gast in Coburg - mit Neuauflage der Show

Vom 2. bis 6. November 2022 gastiert der Circus Krone in Coburg. InFranken.de berichtete bereits ausführlich über den Aufbau auf dem Ketschenanger. Am Mittwoch (2. Oktober 2022) feierte die neue Show "Mandana" ihre Premiere in der Vestestadt.

"Zweieinhalb Stunden spektakuläre Darbietungen": Circus Krone feiert Premiere in Coburg

Bei der Neuauflage der Erfolgsshow "Mandana - Circuskunst neu geträumt" stehen die Tiere im Mittelpunkt, wie Zirkusdirektor Martin Lacey bereits im Vorfeld mitteilte. So bringt der Circus Krone neben den mehr als 150 Zirkusleuten auch zahlreiche wilde Tiere wie Löwen, Tiger, Pferde, Elefanten, Zebras und Kamele mit nach Coburg. "Sie entführen die Zuschauer zusammen mit 33 Artisten aus aller Welt und spektakulären Darbietungen für zweieinhalb Stunden in ein modernes Märchen", heißt es vonseiten des Circus.

Schon bei den Aufbauarbeiten vergangene Woche musste sich der Direktor deshalb Fragen zum Thema Tierschutz gefallen lassen, denen er sich aber bereitwillig stellte. Lacey beteuerte, dass Tierschutz für den Circus Krone ein großes Thema sei. Er betonte, dass in seinem Zirkus kein Tier geschlagen, gescheucht oder gequält werde.

Außerdem gebe es zahlreiche Pfleger*innen, die sich um die Belange der Tiere kümmerten und dafür sorgten, dass sie genug Platz haben und im Fall der Fälle medizinisch versorgt werden. "Wir lieben unsere Tiere, sie sind ja auch Kollegen, Freunde und Familie", betonte er in diesem Zusammenhang. Er sei sich deshalb "tausend prozentig sicher", dass es den Tieren im Circus Krone gut gehe.

"Auf Tierausbeutung aufmerksam machen": Tierschützer rufen zu Protesten auf

Tierschützer*innen sehen das jedoch anders. Schon länger kritisieren sie die Haltung, Behandlung und Dressur von Wildtieren im Zirkus. Auch in Coburg wird deshalb für Samstag (5. November 2022) und Sonntag (6. November 2022) via Facebook zur "Mahnwache gegen Tiere im Zirkus" aufgerufen.

Man wolle das "Gastspiel des Circus Krone in Coburg nicht einfach so hinnehmen und auf die Tierausbeutung aufmerksam machen", heißt es in einem Post. Die Kritik der Tierschützer*innen: Wildtiere könnten "in einem reisenden Betrieb" niemals artgerecht gehalten werden. "Auch die Dressur ist oft von Gewalt und Unterdrückung gezeichnet", heißt es weiter.

Trotz dieser heftigen Anschuldigungen gibt sich Zirkusdirektor Lacey gelassen: "Wir haben nichts zu verbergen und beantworten alle Fragen", versichert er und lädt alle Besucher ein, sich in den Pausen und nach den Vorstellungen selbst ein Bild von der Tierhaltung in seinem Betrieb zu machen. Bis Sonntag gebe es dazu noch die Möglichkeit.

