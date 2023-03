Coburg: Mutter muss mit Tochter und Kinderwagen Stadtbus verlassen

"Nicht möglich, Situation zur Zufriedenheit aller zu klären": SÜC äußert sich

äußert sich "Zwei Sondernutzungsflächen": Stadtwerke nennen Hintergründe

In Coburg ereignete sich ein Vorfall in einem Stadtbus, bei dem eine Mutter nach Aufforderung des Busfahrers das öffentliche Verkehrsmittel mit Tochter und Kinderwagen habe verlassen müssen. In den sozialen Medien schilderte die Frau aufgebracht den Vorfall. Auf Anfrage von inFranken.de erklärt die SÜC nun ihre Sicht der Dinge und betont: "Wir verstehen, dass die Dame, die den Bus verlassen hat, verärgert war. Gleichzeitig bitten wir aber auch um Verständnis für die richtige Entscheidung unseres Fahrers."

SÜC Coburg bezieht Stellung: Ein Kinderwagen zu viel im Bus - "mehr als die zugelassenen zwei Sondernutzungsflächen belegt"

Die Mutter habe mit ihrer Tochter und einem Kinderwagen am Donnerstag (23. Februar 2023) von Niederfüllbach in Richtung Stadtmitte fahren wollen. Im Laufe der Fahrt sei eine weitere Frau mit Kinderwagen zugestiegen, ein Rollstuhlfahrer habe ab der Haltestelle am Ernst-Faber-Haus ebenfalls mitfahren wollen.

Die beiden Frauen hätten diesem zwar sofort Platz gemacht, doch der Busfahrer habe daraufhin gesagt: "Ein Kinderwagen muss raus." Er habe erläutert, dass es neue AGB gebe und er nur einen Kinderwagen und einen Rollstuhlfahrer befördern dürfe. Trotz gültiger Fahrkarte habe die Mutter dann mit ihrer Tochter im Kinderwagen den Bus verlassen müssen, heißt es.

Die SÜC Coburg erklärt gegenüber inFranken.de, dass neben den zwei Kinderwagen zusätzlich auch schon ein Rollator im Bus gewesen sei, bevor der Rollstuhlfahrer hinzukam: "Grundsätzlich sind in den neueren Fahrzeugen der SÜC-Busflotte jeweils zwei Sondernutzungsflächen für Rollstuhlfahrer, Rollatoren oder Kinderwagen zugelassen und in den Fahrzeugpapieren eingetragen. Im vorliegenden Fall waren im Bus bereits zwei Kinderwagen und ein Rollator, also bereits mehr als die zugelassenen zwei Sondernutzungsflächen belegt."

Stadtwerke stellen Situation nach - mit eindeutigem Ergebnis: "Bis zur Fahrerkabine katapultiert"

Die Stadtwerke erklären: "Leider war es unserem Busfahrer in dieser Situation nicht möglich, die Situation zur Zufriedenheit aller zu klären." Die Verantwortung für die sichere Beförderung der Fahrgäste trage das Fahrpersonal: "In dessen Entscheidung liegt es dann auch, jeweils situationsbezogen festzulegen, ob eine sichere Beförderung möglich ist oder nicht." Es sei verständlich, dass die Mutter verärgert sei, doch die SÜC bittet auch um Verständnis für die Entscheidung des Busfahrers.

Anlässlich des Vorfalls habe das Unternehmen die Situation auf dem Betriebshof nachgestellt und zwei Kinderwagen, einen Rollator und einen Rollstuhl in einen Bus gestellt. Bei einer Geschwindigkeit von "nur" 20 km/h sei eine Vollbremsung durchgeführt worden. Das Ergebnis sei eindeutig gewesen: "Ein Kinderwagen wurde dabei bis zur Fahrerkabine katapultiert. Keiner mag sich ausmalen, welche Verletzungen ein Kind sowie im Bus befindliche Fahrgäste in solch einem Fall hätten davontragen können."

Abschließend halten die Coburger Stadtwerke fest: "Es ist für unser Fahrpersonal oft nicht leicht, zwischen der eigenen Verantwortung für die sichere Beförderung und dem Beförderungsbedürfnis der Fahrgäste zu entscheiden. Denn sie wollen ihren Job gut machen und alle Fahrgäste sicher an ihr Ziel bringen."

Auch interessant: Zahlreiche Einbrüche auch in Franken: Polizei nimmt 23-Jährigen fest - Wem gehört dieser Schmuck?