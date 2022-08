Um die Beweglichkeit im Alter zu fördern, gibt es die einstündige Sitzgymnastik am Montagvormittag um 10.30 Uhr mit Angela Köhn. Die Kosten für den Kurs (12 Termine) betragen insgesamt 30 €.

Wie die Stadt Coburg berichtet, beteilige sich das Haus am See an der 3. Bayerischen Demenzwoche. Am Montag, 19. September 2022, von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr gestalteten Herr Demetz (Gitarre) und Herr Schuband (Klavier) ein offenes Singen. In Kooperation mit dem fränkischen Sängerbund sei ein Nachmittag mit Volksliedern geplant, der sich insbesondere an Menschen mit Demenz richtet. Eingeladen seien aber alle, die gerne singen.

Das Sonntags-Cafe öffne wieder im Zwei-Wochen-Rhythmus. Start sei der Sonntag, 25. September 2022, jeweils von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr.

Tanzbegeisterte Anfänger könnten an drei Gelegenheiten herausfinden, ob ihnen dieses Hobby liegt. Der Schnupperkurs finde an den Sonntagen 25. September, 2. Oktober und 9. Oktober jeweils 16.30 Uhr bis 18 Uhr werde der Saal im Bürgerhaus zum Tanzparkett statt. Geleitet werde er vom Ehepaar Niestroy, die die Paargebühr in Höhe von 30 € gemeinnützigen Zwecken zugutekommen lassen.

„Lassen Sie sich nicht übers Ohr hauen…“, unter diesem Motto kläre Kriminalhauptmeister Christian Wollinger die Teilnehmenden am Montag, 26. September 2022, über „Enkeltrick und Seniorensicherheit“ auf. Der Vortrag starte um 14.30 Uhr.

Im Oktober starte ein Kurs zum Thema Zeichnen mit Bleistift und Buntstift. Die Teilnahme an einem der Termine kostet 5 €. Die Termine sind vom 7. Oktober bis 2. Dezember 2022 jeweils freitags von 15 bis 17 Uhr.

Dank der Unterstützung durch das ASB Quartiersmanagement Weitramsdorf blieben iPad, WLAN, Apps, Account, E-Mail und Co keine Fremdwörter mehr. Das Team des Haus am See lade Interessierte zur digitalen Woche 2022 ein. Im viertägigen Kurs lernen sie demnach Schritt für Schritt die Handhabung und die Möglichkeiten von Tablets kennen. Der kostenlose Kurs finde immer montags und dienstags am 17., 18., 24. und 25. Oktober von 15 bis 17 Uhr statt. Die Tablets würden vom Haus am See zur Verfügung gestellt. Die Teilnehmeranzahl sei auf 9 Personen begrenzt.

Anmeldungen für Kurse und Vorträge unter 09561-892580. Für das offene Singen und das Sonntags-Café sei keine Anmeldung nötig.