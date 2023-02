Eine böse Überraschung erlebte ein Arzt des Klinikums Coburg am Mittwochabend. Ein verletzter Patient wollte sich nicht so recht helfen lassen und rastete vollkommen aus.

Der 65-jährige Unfallchirurg behandelte um 20:45 Uhr einen stark alkoholisierten Coburger, der sich aufgrund eines Sturzes eine Kopfplatzwunde zugezogen hatte. Dieser hatte zum Zeitpunkt der Einweisung über zwei Promille intus.

Während der Versorgung der Verletzung attackierte der 56-jährige Aggressor den Arzt in der Notaufnahme, indem er in dessen Richtung trat und schlug. Dabei traf er ihn mit voller Wucht am Kopf. Die Polizisten nahmen den Mann in Gewahrsam und ermitteln nun wegen Körperverletzung.

