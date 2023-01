Schwerer Unfall in Coburg: Nach einem Überschlag mit dem Auto musste die Feuerwehr eine 29-Jährige aus ihrem Fahrzeug befreien. Die Frau erlitt schwere Verletzungen. Ihr Wagen hat zudem nur noch Schrottwert.

Die Fahrerin, die aus dem Landkreis Coburg kommt, war am späten Dienstagabend (3. Januar 2023) gegen 23.15 Uhr mit ihrem Auto auf der Niorter Straße unterwegs. Dort kam sie aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich von der Straße ab und blieb mit der Fahrzeugfront an einem großen Stein hängen, der im Bereich einer Parkplatzzufahrt in der angrenzenden Grünfläche lag.

Unfall in Coburg: Frau überschlägt sich mit Auto

Das Fahrzeug überschlug sich und blieb wenige Meter weiter entfernt auf der Straße liegen. Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten die schwerverletzte Frau aus ihrem Fahrzeug, wie die Polizeiinspektion Coburg meldet. Ein Polizeisprecher hatte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwochmorgen berichtet, dass die Frau an der Unfallstelle zunächst reanimiert werden musste. Sie wurde vom Rettungsdienst in die Notaufnahme des Coburger Klinikums gebracht.

Coburg: schwerer Unfall in der Niorter Straße Nachdem sich eine 29-Jährige mit ihrem Auto in Coburg überschlagen hatte, rückten die Feuerwehr und der Rettungsdienst an. NEWS5/Merzbach +2 Bilder

Den Schaden am völlig zerstörten Fahrzeug schätzen die Beamten auf rund 20.000 Euro. Das Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen und die Fahrbahn im Anschluss gereinigt. Die Coburger Polizisten nahmen einen Verkehrsunfall mit Personenschaden auf und ermitteln wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung.

