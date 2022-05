Ab Samstag, den 21. Mai 2022 startet die Freibadsaison im Aquaria. Wie die SÜC Bus und Aquaria GmbH mitteilt, ist das Freibad dann täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.

Die jungen Badegäste können sich auf ein neues Spielhaus und eine Doppelschaukel freuen. Auch das beliebte Wellenbecken ist in diesem Jahr wieder geöffnet. „Dafür haben wir in den letzten Monaten über 60.000 Euro in die Hand genommen, um insbesondere mehr als 2.300 schadhafte Fliesen auszuwechseln“, so SÜC-Geschäftsführer Wilhelm Austen.

Das Aquaria Team empfiehlt die Eintrittskarten über den neuen Webshop zu kaufen, weil man mit den Online-Tickets das Drehkreuz ins Freibad direkt passieren kann. Ab Mittwoch, den 18. Mai 2022 sind die Tickets für den Kauf freigeschaltet.

Ein Eröffnungs-Special gibt es auch: 99 Freikarten sind im Webshop erhältlich. Wann genau, wird über den Aquaria-Facebook-Kanal verraten – regelmäßiges Reinschauen lohnt sich!

Die aktuellen Öffnungszeiten für das Hallenbad und die Saunawelt finden Sie unter www.aquaria-coburg.de

Vorschaubild: © logi30 / pixabay.com (Symbolbild)