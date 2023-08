Coburg: 3. Bürgermeister hat geheiratet - in "schönstem Trausaal Deutschlands"

Coburg : 3. Bürgermeister feiert Hochzeit - in " schönstem Trausaal Deutschlands "

Am Samstag (30. Juli 2023) heiratete Coburgs 3. Bürgermeister Can Aydin (SPD) seine Lebensgefährtin Gizem. Seit vier Jahren seien die beiden mittlerweile schon ein Paar, wie der SPD-Politiker jetzt gegenüber inFranken.de verrät. Aber nicht nur deshalb sei die Hochzeit für ihn etwas ganz Besonderes gewesen.

Coburgs 3. Bürgermeister hat geheiratet: "ein traumhafter, wunderschöner Tag"

"Selbstverständlich war es ein traumhafter, wunderschöner Tag, der auch sehr emotional war", berichtet Aydin im Gespräch mit inFranken.de. "Nur das Wetter hätte vielleicht etwas besser sein können", lacht er. Das habe dem Ganzen jedoch keinen Abbruch getan.

Wo er und seine Frau heiraten würden, sei von vornherein klar gewesen. "Für uns war es völlig klar, dass wir in Coburg heiraten", erklärt Aydin und nennt auch den Grund für diese Entscheidung. "Ich finde, der Trausaal in Coburg ist der schönste in ganz Deutschland", so der 3. Bürgermeister. Zudem sei auch die Trauung etwas ganz Besonderes gewesen sei, wie er sagt. "Das war wirklich sehr besonders, weil wir ja vom Oberbürgermeister getraut wurden", berichtet er.

Dass er nur ein paar Tage nach seiner Hochzeit schon wieder im Büro und nicht in den Flitterwochen ist, sei indes einem vollen Terminkalender geschuldet. "Natürlich ist immer was zu tun", lacht Aydin. "Eigentlich habe ich gar keine Zeit, in die Flitterwochen zu fahren", erklärt er deshalb. Dennoch wolle man das auf jeden Fall noch nachholen, es sei bereits etwas in Planung.