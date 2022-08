Brandstiftung am Coburger Rathaus - Feuerwehr kann " Horrorszenario " verhindern

am - kann " " verhindern Dienstwagen des Oberbürgermeisters und des 2. Bürgermeisters in Flammen

des und des in Flammen Beide Elektrofahrzeuge völlig zerstört - hoher Sachschaden

völlig zerstört - hoher Sachschaden OB Dominik Sauerteig erschüttert: "Ich bin entsetzt über diese Tat"

Dienstagnacht, dem 23. August 2022, standen die Dienstwagen des Coburger Oberbürgermeisters Dominik Sauerteig und des 2. Bürgermeisters Hans-Herbert Hartan in Flammen. Bei den zwei Fahrzeugen handelt es sich um einen E-Mercedes und einen E-Audi. Das bestätigte der Pressesprecher der Stadt Coburg Louay Yassin gegenüber inFranken.de.

Brandstiftung in Coburg: Elektrofahrzeuge des Oberbürgermeisters und des 2. Bürgermeisters völlig zerstört

"Ich bin erschüttert und entsetzt über diese Tat. Was hätte alles passieren können, wenn die Feuerwehr nicht rechtzeitig eingetroffen wäre und die Dienstwagen rechtzeitig gelöscht hätte? Die Sparkasse, das Rathaus, der gesamte Block hätte in Flammen stehen können. Wir hätten womöglich ein zweites Inferno wie in der Herrngasse erleben müssen. Wie gut, dass aufmerksame Nachbarn die Feuerwehr so schnell benachrichtigt haben", schrieb der OB Dominik Sauerteig mitgenommen.

Als kurz nach 22.30 Uhr bei der Einsatzzentrale mehrere Notrufe aufmerksamer Passanten einkamen, brannten die zwei Dienstwagen bereits im Innenhof des Coburger Rathauses. Durch das Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Auf Facebook zeigte sich der OB Dominik Sauerteig dankbar: "Tausend Dank! Damit konnte ein drohendes Inferno möglicherweise verhindert werden. Danke vor allem auch an die Feuerwehr Coburg und die Polizei für den hervorragenden Einsatz. Da sind wir in Coburg gerade nochmal vor einem Horrorszenario verschont geblieben."

Vor Ort kristallisierte sich heraus, dass jemand die beiden Autos absichtlich angezündet hatte. Aufgrund der umfangreichen Fahndungsmaßnahmen der Polizei erfolgte bereits kurze Zeit später die Festnahme eines 54-jährigen Coburgers. Die intensiven Ermittlungen der Coburger Kriminalpolizei dauern derzeit an. Der Sachschaden dürfte ersten Schätzungen zufolge mehr als 100.000 Euro betragen.

Oberbürgermeister Dominik Sauerteig dankbar: "Zusammen Schlimmeres verhindert"

"Im Rathaus - und sicher nicht nur dort - sind jetzt viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besorgt: Was passiert als Nächstes? Ich hoffe, der Schuldige kann für seine Tat zur Rechenschaft gezogen werden. Ich bedanke mich von Herzen bei der Feuerwehr und der Polizei für ihren schnellen und hervorragenden Einsatz. Mein Dank gilt auch den aufmerksamen Nachbarn. Alle zusammen haben sicherlich Schlimmeres verhindert", ergänzte OB Dominik Sauerteig.

Die Kriminalbeamten bitten um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die zur genannten Zeit im Bereich des Rathauses auffällige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen, oder andere verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 bei der Kripo Coburg zu melden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen suchen die Ermittler insbesondere nach einem Pärchen, welches sich zum Tatzeitpunkt in unmittelbarer Nähe aufgehalten haben soll und möglicherweise wichtige Informationen beisteuern kann.