Von einem kuriosen Raubversuch berichtet das Polizeipräsidium Oberfranken. Am Mittwochabend (9. August 2023) gegen 20.30 Uhr war ein 39-Jähriger in seinem Auto in Sonnefeld unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung "Frohnlacher Straße"/"Industriestraße" musste er verkehrsbedingt an einer Ampel halten. Dabei stiegen plötzlich vier Personen aus dem vor ihm haltenden Fahrzeug aus und kamen auf ihn zu.

Laut Polizeiangaben versuchten diese, die Fahrertür zu öffnen, was ihnen aber nicht gelang. Daraufhin griff einer der Angreifer durch das geöffnete Fahrerfenster und versuchte, die Armbanduhr des Mannes an sich zu reißen, was ebenfalls fehlschlug.

Autofahrer von mehreren Tätern bedrängt

Anschließend flüchtete der 39-Jährige mit seinem Fahrzeug. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Einer der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 35 Jahre alt

170 Zentimeter groß

bekleidet mit einer blauen Weste

trug einen Baseballschläger bei sich

Fahrzeug: Audi A4 Avant, schwarz, tschechisches Kennzeichen

Begleitet wurde der Mann von zwei weiblichen sowie zwei weiteren männlichen Personen, zu denen keine nähere Beschreibung vorliegt. Die Kriminalpolizei Coburg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 zu melden.

