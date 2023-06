Über eine Straße zur Koppel wollte ein 56-Jähriger seine zwei Pferde bringen, als ein unbekannter Lkw-Fahrer knapp hinter ihnen vorbeifuhr. Nach Angaben der Polizei Neustadt bei Coburg ereignete sich der Unfall gegen 7.20 Uhr im Gemeindeteil Weickenbach. Bei dem Laster handelte es sich um einen Langholztransporter aus dem Landkreis Lobenstein.

Durch das knappe Vorbeifahren scheuten die Pferde und galoppierten plötzlich los. Der 56-Jährige stürzte und wurde einige Meter über den Boden geschliffen. Glücklicherweise gelang es dem Pferdeführer kurz darauf, die Leinen loszulassen.

Pferde scheuen vor Lkw und schleifen ihren Halter mit

Offenbar bemerkte der unbekannte Lkw-Fahrer das Geschehen, denn er hielt kurzzeitig an. Als der 56-Jährige allerdings wieder aufstand, gab der Fahrzeuglenker umgehend Gas und fuhr unerkannt in Richtung Gestungshausen davon.

Der Pferdehalter hatte Glück im Unglück und zog sich dabei leichte Verletzungen in Form von Prellungen an Schulter und Hüfte zu. Die zwei Rösser konnten ein Stück weit entfernt in einem Garten vorgefunden und zurück in ihre Koppel gebracht werden.

Die Polizei Neustadt bei Coburg ermittelt wegen Unfallflucht und bittet Zeugen unter der Telefonnummer 09568/94310 um Hinweise zum Fahrer und/oder zum Langholztransporter.

Vorschaubild: © Polizei Trier; Thomas Warnack/dpa