Dreister Kupfer-Klau in Franken. Wie die Polizeiinspektion Coburg am Dienstag, 8. August 2023 mitteilt, ist es am vergangenen Wochenende zu einem durchaus erfolgreichen Diebeszug auf einem Firmengelände im Coburger Stadtteil Neuses gekommen.

Dem Bericht nach wurden in der Zeit von Samstag 15 Uhr bis Montag 6 Uhr Kupferkabel geklaut - der Wert liegt nach aktuellen Ermittlungsstand bei mehr als 10.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen - größeres Fahrzeug am Tatort vermutet

Wie die Polizei Coburg schreibt, hebelten die Unbekannten die Tür zu einer Lagerhalle eines Betriebes in der Gutenbergstraße auf. Hier befanden sich die wertvollen Kabel. Für den Abtransport mussten die Täter aufgrund des hohen Gewichts mit einem größeren Fahrzeug vor Ort gewesen sein.

Es wird wegen schweren Bandendiebstahls ermittelt. Zeugen, die am vergangenen Wochenende im Bereich des Industriebetriebes in der Gutenbergstraße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 an die Ermittlungsgruppe der Coburger Polizeiinspektion zu wenden.

Der Kupfer-Klau ist durchaus keine Seltenheit. Erst im Mai 2023 stellte die Polizei bei Ochsenfurt zwölf Bündel solcher Kabel bei einer Fahrzeugkontrolle sicher. Und schon im vergangenen Jahr erbeuteten Täter entsprechendeMaterialien im Wert von 13.000 Euro in der Nähe von Bamberg.

Vorschaubild: © Pixabay/Symbolbild