Angreifer in U-Haft

Barbarische Attacke bei Siedlerkirchweih: War es ein versuchter Totschlag?

Nach einer barbarischen Attacke am Rande der Siedlerkirchweih in Neustadt bei Coburg sitzen zwei der Angreifer in U-Haft. In der Nacht zum Samstag war ein 42-Jähriger schwer verletzt worden.