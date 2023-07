Landkreis Coburg: Feuerwehren kämpfen mit "größtem Flächenbrand seit Langem"

Feuer verschlingt Feld in Weidhausen : "Standen unmittelbar vor einem Großbrand"

: "Standen unmittelbar vor einem Großbrand" Zahlreiche Feuerwehren alarmiert - Rund 200 Einsatzkräfte beteiligt

"Sehr gute Unterstützungsarbeit geleistet": Landwirte helfen beim Löschen

Am Dienstag (11. Juli 2023) kam es bei Weidhausen im Landkreis Coburg zu einem Flächenbrand, in dessen Folge ein Großaufgebot der Feuerwehr über mehrere Stunden hinweg mit den Löscharbeiten beschäftigt war. Laut einem der Einsatzleiter sei eine verheerende Ausbreitung des Feuers gerade noch verhindert worden.

Landkreis Coburg: "Freifläche von knapp einem Hektar stand in Flammen"

"Über den Auslöser können wir nicht 100 Prozent sicher sein", stellt André Dreilich, Kommandant der Weidhausener Feuerwehr am Mittwoch im Gespräch mit inFranken.de klar. Eine der "wahrscheinlichsten Erklärungen" könnte laut Dreilich jedoch ein durch die große Hitze ausgelöster Funkenschlag sein. So oder so seien die Auswirkungen des Feuers verheerend gewesen: "Das war der größte Flächenbrand seit Langem in unserem Gebiet. Eine Freifläche von knapp einem Hektar stand in Flammen", schildert Kommandant Dreilich, der gegen 14.30 Uhr zusammen mit seinen Kameraden alarmiert worden war.

Weiter angefacht durch aufkommenden Wind habe das Feuer gedroht, sich auf das angrenzende Waldgebiet und die umliegenden Felder auszuweiten: "Wir standen unmittelbar vor einem Großbrand", so der Weidhausener Kommandant. Angesichts dieser Drohkulisse wurden zahlreiche benachbarte Feuerwehren alarmiert, Dreilich spricht von rund 200 Einsatzkräften. Neben mehreren Löschfahrzeugen sei auch eine Drohne zum Einsatz gekommen, um sich einen besseren Überblick über die Lage zu verschaffen.

Mit vereinten Kräften habe man das Feuer schließlich unter Kontrolle bekommen, nicht zuletzt auch durch Hilfe aus der Ortschaft selbst: "Einige Landwirte haben durch das Bereitstellen von Wasserfässern und dem Ziehen von Schneisen zur Eindämmung des Feuers sehr gute Unterstützungsarbeit geleistet", lobt der Weidhausener Feuerwehrkommandant. In ganz Franken sorgt die Trockenheit derzeit für Brände, von denen vor allem Landwirte betroffen sind.

Rund 200 Einsatzkräfte in Weidhausen bei Coburg - Ausbreitung verhindert

Gegen 18 Uhr habe man die Löscharbeiten schließlich beenden können. Im Hinblick auf die abgewendete Gefahr einer weiteren Ausbreitung auf den angrenzenden Wald, welche möglicherweise katastrophale Folgen gehabt hätte, zieht André Dreilich eine positive Bilanz: "Ein noch größerer Brand konnte verhindert werden und glücklicherweise kam es weder zu Personenschäden noch zu beschädigten Fahrzeugen."

An dem Einsatz beteiligt waren neben der Feuerwehr Weidhausen die Feuerwehr Neuensorg, Feuerwehr Trübenbach, Feuerwehr Sonnefeld, Feuerwehr Ebersdorf bei Coburg, Feuerwehr Michelau, Feuerwehr Burgkunstadt, Feuerwehr Markt Küps, Feuerwehr Lettenreuth, Feuerwehr Schwürbitz, Feuerwehr Neuses am Brand, Feuerwehr Marktgraitz, Feuerwehr Marktzeuln, Feuerwehr Gestungshausen, Feuerwehr Kronach, sowie die Feuerwehr Coburg. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte zudem von der Polizei Oberfranken sowie dem THW Coburg.

Ein Waldbrand bei Schirnding, im Dreiländerdreieck, sorgte ebenfalls für einen Großeinsatz der Feuerwehr.Mehr Nachrichten aus Coburg gibt es auf unserer Lokalseite.