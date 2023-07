Rund 5000 Quadratmeter Wald sind am Montagabend (10. Juli 2023) am Dreiländereck Oberfranken, Oberpfalz und Tschechische Republik in Brand geraten.

Wie das Polizeipräsidium erklärte, ging gegen 16 Uhr bei der integrierten Leitstelle die Mitteilung über einen Brand entlang der Staatsstraße zwischen Schirnding und Waldsassen ein. Von dem Straßengraben aus griff das Feuer schnell auf ein angrenzendes Waldstück in der Nähe des Ortsteils Seedorf über.

Hohe Flammen und starke Rauchentwicklung - Wind erschwert Löscharbeiten

Etwa 200 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren im Zuge der Löscharbeiten im Einsatz und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Eigentlich war der Einsatz zunächst eine "kleinere Sache", erklärte Armin Welzel, Einsatzleiter der Feuerwehr Arzberg. Innerhalb kürzester Zeit habe sich der Brand allerdings so aufgebaut, dass gleich mehrere Feuerwehren zu den Flammen ausrücken mussten. Die Löscharbeiten erfolgten dabei zunächst von der Straße, da es aufgrund der starken Rauchentwickelung zu gefährlich war, das Feuer aus dem Wald heraus zu löschen. Als problematisch erwiesen sich vor allem der starke Wind und die Tatsache, dass der Brand anfänglich nur von einer Seite bekämpft werden konnte. "Heute waren die Flammen bis zu zehn Meter hoch im, fast Hochwald", so Welzel. Auch die "wahnsinnig starke Rauchentwicklung", nach seinen Angaben über einen Kilometer in den Wald hineinzog, erschwerte den Einsatz.

Der bei dem Brand entstandene Schaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Der Bereich um den Brandort wurde durch Streifen der Polizeiinspektion Marktredwitz mit Unterstützung der Bundespolizei weiträumig abgesperrt. Die Klärung der Brandursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.