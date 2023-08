Ein angeblicher Spendensammler, der im Landkreis Coburg mit einer Betrugsmasche Geld ergaunern wollte, ist aufgeflogen. Eine gehörlose Frau entlarvte den Mann. Die Polizei hat nun einen Appell.

Die Kundin eines Verbrauchermarktes in Dörfles-Esbach, die selbst gehörlos ist, wurde am Montagnachmittag (21. August 2023) vor dem Markt auf einen Mann aufmerksam, der vorgab, Spenden für einen gemeinnützigen Verein für Gehörlose zu sammeln. Der Sammler gab sich selbst als Gehörloser aus. Als die taube Kundin allerdings versuchte, sich in Gebärdensprache mit dem Mann zu unterhalten, fiel ihr auf, dass dieser die Gebärdensprache gar nicht beherrschte. Daraufhin informierte die Frau eine Mitarbeiterin des Marktes.

Vorsicht: Betrüger sammelt im Kreis Coburg "Spenden" für Gehörlose

Hinzugerufene Polizeibeamte stellten fest, dass die gemeinnützige Organisation, für die der angeblich taube Mann Spenden sammelte, keinerlei Straßen- oder Haussammlungen macht. Beim Eintreffen der Polizeistreife hatte sich der Spendensammler bereits von dem Verbrauchermarkt entfernt. Auch bei einer Fahndung konnten die Beamten ihn nicht mehr finden.

Die Polizei warnt daher vor betrügerischen Spendensammlern in Stadt und Landkreis Coburg, gerade im Hinblick auf gehörlose Personen, die vorgeben, Spenden für gemeinnützige Organisationen zu sammeln. Ehrenamtliche Mitarbeiter solcher Organisationen weisen sich im Regelfall mit einem Spendenausweis aus.

Im Zweifelsfall sollten sich die Spender direkt an die sammelnde Organisation wenden, um sich von diesen bestätigen zu lassen, dass die sammelnde Person vor Ort auch in deren Interesse in der Öffentlichkeit auftritt und Spenden sammelt. Die Coburger Polizei führt nun Ermittlungen wegen versuchten Betruges.

Vorschaubild: © Arne Dedert/dpa/Archivbild