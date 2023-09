Update, 07.09.2023: War es Brandstiftung? Polizei bittet um Hinweise nach Bauernhof-Brand

Am Mittwoch, 30. August, kurz nach 15 Uhr, war auf einem Bauernhof bei Kleinwalbur eine Lagerhalle für landwirtschaftliche Güter in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen und es wurde glücklicherweise niemand schwerer verletzt. Ein Feuerwehrmann und zwei Rinder erlitten leichtere Blessuren. Dennoch blieb ein Schaden von mindestens 200.000 Euro zurück.

Da die Ursache des Brandes bislang noch nicht feststeht, ermittelt die Kriminalpolizei Coburg in dem Brandfall. Es bestehe zwar "kein konkreter Hinweis auf Brandstiftung, aber auch nicht auf einen technischen Defekt", so ein Sprecher der Polizei Oberfranken auf Nachfrage. Man ermittle derzeit "in alle Richtungen". Die Ermittler bitten deshalb nun auch die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer kann Hinweise zur Entstehung des Feuers geben? Für die Polizei ist der gesamte Zeitraum vor, während und nach dem Brand wichtig. Sollte jemand verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Gehöfts oder der Kreisstraße zwischen Meeder und Großwalbur gemacht haben, wird er oder sie gebeten, sich bei der Kripo Coburg unter der Rufnummer 09561/6450 zu melden.

Ursprungsmeldung: Lagerhalle steht in Flammen - Feuerwehrmann und zwei Rinder bei Brand auf Bauernhof verletzt

Am Mittwoch (30. August 2023) riefen aufmerksame Bürger kurz nach 15 Uhr den Notruf. Auf einem Bauernhof bei Kleinwalbur hatten sie die starke Rauchentwicklung entdeckt.

Eine Lagerhalle für landwirtschaftliche Güter war in Brand geraten. Die alarmierten Feuerwehren aus der Umgebung waren schnell mit etwa 130 Leuten am Brandort und begannen mit den Löscharbeiten. Gleichzeitig befreiten sie zur Sicherheit die Rinder aus dem angrenzenden Kuhstall und führten sie auf ein Feld. Zwei Tiere erlitten hierbei leichte Verletzungen.

Brand auf Bauernhof - Feuerwehrmann und zwei Rinder leicht verletzt

Zu Feuerwehr und Polizei kamen das THW und zirka 20 Einsatzkräfte des Rettungsdienstes an den Einsatzort. Auch nach Abschluss der Löscharbeiten war die Brandursache noch unklar. Die Kriminalpolizei Coburg hat daher die Ermittlungen aufgenommen. Ein Feuerwehrmann verletzte sich bei dem Einsatz leicht.

Ansonsten kamen keine Personen zu Schaden. Nach einer ersten Einschätzung entstand ein Sachschaden von zirka 200.000 Euro. Das THW musste die Lagerhalle teilweise abreißen. Für die Dauer des Einsatzes blieb die angrenzende Kreisstraße zwischen Meeder und Großwalbur teilweise gesperrt.

Vorschaubild: © Ralph/Pixabay