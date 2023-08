Neustadt bei Coburg: Feuerwehr vermeldet Fahndungserfolg

Stadtbrandinspektor schildert Ermittlungsverlauf: "Bürger haben uns geholfen"

schildert Ermittlungsverlauf: Verdacht bewahrheitet sich: Dieses Motiv steckte hinter dem Diebstahl

In der Sache eines dreisten Diebstahls, über den die Freiwillige Feuerwehr Neustadt bei Coburg am Mittwoch (16. August 2023) ihre Follower informiert hatte, konnte nun ein Fahndungserfolg vermeldet werden. Nachdem in der Nacht von Montag auf Dienstag (15. August 2023) die Kupfer-Fallrohre der Dachrinne am Feuerwehr-Gerätehaus geklaut worden waren, ist die Polizei dem Täter dank Hinweisen aus der Bevölkerung mittlerweile auf die Spur gekommen. Erst vor wenigen Wochen war in Neustadt bei Coburg ein Dieb in eine Gastwirtschaft eingebrochen und hatte unter anderem 20 Pizzas und Alkohol gestohlen.

Update vom 25.08.2023: Feuerwehr Neustadt bei Coburg vermeldet Fahndungserfolg - Follower tragen zur Ergreifung bei

"So schnell kann es gehen" meldete die Feuerwehr Neustadt bei Coburg am Donnerstag (24. August 2023) in den sozialen Netzwerken. "Wir bedanken uns bei allen Followern, die unseren Beitrag vom 16. August 2023 geteilt haben und so zur Ergreifung beigetragen haben. Der Dieb konnte ausfindig gemacht werden". Die Polizei Neustadt habe sich der Sache angenommen und werde weiter ermitteln.

Stadtbrandinspektor Florian Höfner bestätigte die Ergreifung des Diebes am Freitag (25. August 2023) auf Nachfrage von inFranken.de: "Der Täter wurde gefasst, unser Verdacht, dass es sich um einen Kupferdiebstahl handelt, hat sich bewahrheitet. Vergangene Woche haben sich einige Neustädter Bürger mit Hinweisen bei der Polizei gemeldet. Wenig später kam eine Anfrage der Polizei, ob ich mir einige Fallrohre, die bei einer Werkstatt abgegeben worden waren, mal genauer anschauen könnte", erzählt Höfner.

Bei ebenjenen Rohren habe es sich dann tatsächlich um die geklauten Fallrohre der Feuerwehr Neustadt bei Coburg gehandelt. Ein ganz ähnlicher Diebstahl ereignete sich kürzlich in Coburg, wo Diebe bei einem Kupfer-Klau Beute im Wert von rund 10.000 Euro erbeuteten. Stadtbrandinspektor Höfner schreibt den schnellen Fahndungserfolg vor allem der Beihilfe seiner Mitbürger zu: "Viele Augen haben den Dieb gefasst. Wir schützen normalerweise die Bürger, nun haben die Bürger uns geholfen", so Höfner.

Erstmeldung vom 17. August 2023: Freiwillige Feuerwehr Neustadt bei Coburg wird Opfer von dreistem Diebstahl: "Plötzlich so nah"

Fassungslos sei man demnach hinsichtlich eines solchen Verhaltens seitens der Diebe. "Was geht nur in den Menschen vor, an einer Einrichtung, wie einem Feuerwehr-Gerätehaus, etwas zu klauen?", heißt es vonseiten der Feuerwehr. Auch Kommandant und Stadtbrandinspektor Florian Höfner mache dieses Verhalten "sehr traurig" wie er gegenüber inFranken.de erklärt.

"Zum einen sagt man immer, dass die Feuerwehr höchsten Stellenwert genießt und dann passiert sowas", ärgert er sich. Man höre demnach zwar immer mal wieder, dass in Feuerwehr-Geräteschuppen eingebrochen wird und Sachen entwendet werden, sonst sei das aber "immer so weit weg". Dadurch dass dies "jetzt auch uns getroffen hat, ist das plötzlich so nah", berichtet Höfner. Was die Motivation der Täter angeht, habe er aber bereits einen Verdacht.

"Wir vermuten, dass es Kupferdiebe waren, die das Material klauen und dann weiter verkaufen", erklärt er. Anzeige bei der Polizei habe man bereits erstattet. Viel Erfolg verspreche man sich davon aber aktuell nicht. Sollte trotzdem jemand etwas mitbekommen haben, solle er sich mit seinen Beobachtungen bitte umgehend an die Polizei Neustadt wenden. Weitere Nachrichten aus dem Kreis Coburg findet ihr hier.