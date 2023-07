20 tiefgekühlte Pizzas mitsamt Blech hat ein bislang unbekannter, aber offenbar sehr hungriger, Einbrecher in der Nacht von Montag (24. Juli 2023) auf Dienstag in einer Gaststätte in Neustadt bei Coburg gestohlen.

Über den Hintereingang verschaffte sich der Dieb gewaltsam Zugang in die Gastwirtschaft in der Coburger Straße. Laut Angaben der Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg hebelte er die Tür auf und verursachte dabei einen Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Einbrecher verschafft sich gewaltsam Zugang zu Gastwirtschaft - und entwendet jede Menge Pizza

Im Lokal bediente sich der Dieb dann selbst: Er entwendete nicht nur jede Menge Pizza, sondern auch zwei Flaschen Schnaps, zwei Tafeln Schokolade, eine Packung gefrorene Hähnchensticks und Zigaretten. Die Polizei beziffert den Gesamtwert der gestohlenen Ware auf mindestens 350 Euro.

Der Gastwirt bemerkte den Einbruch am späten Dienstagnachmittag (25. Juli 2023) und verständigte die Polizei.

Die Beamten haben die Ermittlungen inzwischen aufgenommen und bitten in diesem Zusammenhang um Zeugenaussagen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Neustadt bei Coburg unter der Telefonnummer 09568/94310 entgegen.

Vorschaubild: © Riedelmeier/Pixabay.com