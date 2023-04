Ein 61-jähriger Mann aus dem Landkreis Haßberge ist am Dienstag (18. April 2023) um 15.45 Uhr mit seinem Auto im Itzgrund auf der B4 bei Gleußen von der Straße abgekommen. Er beschädigte dabei laut Polizeiinspektion Coburg die Leitplanke auf einer Länge von fünf Metern.

Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro und an der Außenschutzplanke in Höhe von mindestens 1000 Euro. Die Meldung des Verkehrsunfalls erfolgte bei der Polizei allerdings erst am Donnerstagmorgen (20. April 2023). Auch die Straßenmeisterei verständigte der Unfallverursacher nicht sofort.

Nach Unfall im Itzgrund - Polizei ermittelt jetzt wegen Fahrerflucht

Die Coburger Polizei ermittelt nun gegen den 61-Jährigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, weil dieser den Vorfall nicht unverzüglich, sondern erst Tage später bei der Polizei zur Anzeige brachte.