Unbekannte beschmierten am Wochenende (18. bis 20. August 2023) die Schaufensterscheibe eines Parteibüros in der Löwenstraße. Die Kriminalpolizei Coburg sucht Zeugen.

In der Zeit von Freitagnachmittag, 14 Uhr, bis Montagfrüh, 7.30 Uhr, brachten unbekannte Täter mit schwarzem Permanentmarker mehrere Schmierereien an dem Schaufenster des Parteibüros in der Löwenstraße an.

Schaufenster beschmiert: Kripo ermittelt wegen Sachbeschädigung

Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. Die Kriminalbeamten prüfen derzeit, ob ein Tatzusammenhang zur Sachbeschädigung von Anfang August besteht.

Zeugen, die vergangenes Wochenende verdächtige Personen in der Löwenstraße beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 an die Coburger Kriminalpolizei zu wenden.

Vorschaubild: © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild