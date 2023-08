Gebissen von einem frei laufenden Hund wurde ein Fußgänger, der ebenfalls mit seinem Hund spazieren ging. Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch (23. August 2023), wie die Polizeiinspektion Coburg mitteilte.

Der 42-jährige Coburger war am Mittwoch um 20.20 Uhr mit seiner 30-jährigen Begleitung sowie deren Hunden im Heckenweg spazieren. Zwischen dem Stadtteil Scheuerfeld und dem dortigen Fußballplatz rannte der nicht angeleinte Hund einer 49-jährigen Coburgerin in Richtung der Spaziergänger und biss den 42-Jährigen in die rechte Hand. Zudem attackierte das Tier den Hund einer 51-Jährigen, die auch in dem Bereich unterwegs war.

Hund beißt, Besitzerin beleidigt – Einsatz im Coburger Stadtgebiet

Die 30-Jährige rief daraufhin die Polizei, da neben dem Hundebiss die beiden Fußgänger von der 49-jährigen Hundehalterin beleidigt wurden. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife hatte sich die Frau bereits entfernt, konnte aber im Nachgang ermittelt werden.

Der 42-Jährige verletzte sich leicht an der Hand, benötigte allerdings keine ärztliche Versorgung. Die Coburger Polizisten ermitteln nun gegen die 49-jährige Hundehalterin wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie Beleidigung.

Vorschaubild: © pixabay/Symbolbild