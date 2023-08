Das Auto blieb im Gleisbett stecken, nachdem die 36-jährige Fahrerin trotz einer Sperrung der Bahnübergans bei Kösfeld versucht hatte, die Schienen zu überqueren. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiinspektion Coburg am Mittwochmorgen (13. August 2023) um 9.10 Uhr.

Um einen Umweg zu vermeiden, fuhr die 36-Jährige aus dem Landkreis Sonneberg mit ihrem Paketzustellfahrzeug trotz Vollsperrung über den Bahnübergang. Sie fuhr sich jedoch im Gleisbett fest und kam ohne fremde Hilfe nicht mehr heraus.

Trotz Vollsperrung: Frau versucht über Bahnübergang zu gelangen und bleibt stecken

Die hinzugezogene Polizeistreife verständigte einen Abschleppdienst, der den Kleintransporter aus dem Gleisbett herauszog. Die Coburger Polizisten verwarnten die Fahrzeugführerin vor Ort.

Neben einem Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro, muss die Frau nun auch die Bergungskosten von mehreren hundert Euro an den Abschleppdienst zahlen. An den Bahnanlagen entstanden nach derzeitigem Stand der Ermittlungen keine Schäden.

