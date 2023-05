Nach einer Geisterfahrt im Raum Coburg sucht die Polizei Zeugen, die dem verirrten Fahrer begegnet sind. Demnach war der Unbekannte am Montagmittag (8. Mai 2023) gegen 11.30 Uhr mit seinem Auto auf der B303 von Grub am Forst in Richtung B4 unterwegs.

Er fuhr jedoch verbotenerweise entgegen der Fahrtrichtung in den Abfahrtsast der B4 von Untersiemau kommend. Der Fahrer bemerkte den Fehler selbst und wendete daraufhin auf dem Ausfahrtsstreifen. Anschließend fuhr er auf der B4 in Richtung Coburg davon.

Geisterfahrer auf der B4 bei Coburg: Polizei sucht wichtige Zeugen

Die Verkehrspolizeiinspektion Coburg bittet nun um Hinweise und fragt: Wer hat den Fahrer oder die Fahrerin gesehen und wurde eventuell sogar durch die Geisterfahrt gefährdet? Zeugen können sich unter der Telefonnummer 09561/645-210 melden.

Vorschaubild: © ambrozinio/Adobe Stock (Symbolfoto)