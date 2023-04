Kurioses Unfallbild: Auto schießt aus Autobahnabfahrt und fliegt in Kleintransporter Ein kurioses Unfallbild zeigte sich am Dienstag (04.04.2023) auf der A73 in der Anschlussstelle Neustadt bei Coburg. Aus bislang unbekannten Gründen schoss ein Auto aus der Kurve der Autobahnabfahrt geradeaus über die Wiese bis hin zur Auffahrt der A73. Dort war gerade ein Kleintransporter unterwegs. In dessen hinteren Teil flog das Auto und hinterließ ein großes Loch. NEWS5 / Ittig (NEWS5)

