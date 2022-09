Nach einer Bauzeit von genau zwei Jahren wurden die Bauarbeiten der Maßnahme bis auf kleine Restarbeiten in den Randbereichen der Straße abgeschlossen und die Kreisstraße CO4 von Bad Rodach nach Heldritt wurde feierlich wieder für den Verkehr freigegeben.

Wie das Landratsamt Coburg berichtet, erfolgte die offizielle Freigabe mit einer kleinen Feierlichkeit für die Beteiligten und die Anlieger der Heldritter Straße am 22.09.2022 auf dem Gelände des Bauhofs der Stadt Bad Rodach.

Landrat Sebastian Straubel eröffnete die erneuerte Strecke gemeinsam mit Bürgermeister Tobias Ehrlicher und einigen Mitgliedern des Kreistags, des Stadtrates, den beteiligten Firmen und Fachplanern sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern.

Der grundlegende Ausbau der Kreisstraße war erforderlich, nachdem die Kreisstraße CO 4 in der Heldritter Straße in Bad Rodach zuletzt 1983 durch den Landkreis Coburg umfangreich erneuert wurde. Den Ausbau- und Sanierungsmaßnahmen gingen grundlegende und langwierige Planungen voraus, die erste Initiative für den Ausbau erfolgte bereits im Jahr 2008 durch den damaligen Bürgermeister Gerold Strobel.

Nach Abschluss der Planungen und Abstimmung der Maßnahmen von Landkreis Coburg und Stadt Bad Rodach, konnten die Bauarbeiten am 21.09.2020 durch die Fa. Hildburghäuser Baugesellschaft mbH begonnen werden. Die Ausführung selbst erfolgte in mehreren Abschnitten, auch um die Belastungen und Einschränkungen für die Anlieger und die Gewerbetreibenden so gering wie üblich zu halten.

Im Zuge der grundlegenden Sanierung wurden unter anderem auch behindertengerechte Querungshilfen eingebaut, eine Fußgängerampel installiert und diverse weitere Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit umgesetzt. Vonseiten der Stadt Bad Rodach wurde die Baumaßnahme genutzt, um verschiedene Infrastrukturmaßnahmen im Bereich Ver- und Entsorgung (Strom, Kanal, Leerrohre, etc.) umzusetzen.

Die Baukosten für Landkreis und Stadt Bad Rodach belaufen sich zusammen auf rund 3,0 Millionen Euro.

Ein besonderer Dank geht an dieser Stelle an alle Grundstückseigentümer, die sich bereiterklärt haben, Teile ihrer Grundstücke für den notwendig gewordenen Grunderwerb zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus gilt ein Dank den am Bau Beteiligten, die durch die kooperative Zusammenarbeit zum Gelingen der Baumaßnahme mit beigetragen haben.

Das Landratsamt Coburg und die Stadt Bad Rodach bedanken sich insbesondere für das entgegengebrachte Verständnis der betroffenen Anlieger und Verkehrsteilnehmer während der gesamten Bauzeit. „Wir wünschen allen Nutzern der neuen Verkehrsanlage allzeit gute und unfallfreie Fahrt“, so Landrat Straubel bei der Verkehrsfreigabe.