Am Samstagnachmittag geriet die Gasheizung eines Wohnhauses in Bad Rodach in Brand. Dabei erlitten zwei Männer Verletzungen. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen übernommen.

Am Samstagnachmittag gegen 16.20 Uhr alarmierte ein Nachbar Polizei und Feuerwehr, nachdem er einen lauten Knall gehört und eine Rauchentwicklung im gegenüberliegenden Mehrfamilienhaus bemerkt hatte.

Bad Rodach: Nachbar rettet Senior aus Feuer-Keller - Wasserrohre in Haus bersten

Kräfte der Feuerwehr und der Polizei Coburg eilten zum Brandort in der Straße „Neuer Weg“ in Bad Rodach. Zwischenzeitlich rettete ein weiterer Nachbar einen 76-Jährigen aus dem qualmenden Keller des Anwesens. Dieser hatte den Brand offenbar durch einen Bedienungsfehler der Heizung verursacht.

Beide Männer erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten die Nacht in einem Krankenhaus verbringen. Das Feuer zerstörte die Gasheizung und brachte Wasserrohre zum Bersten. Der Sachschaden beläuft sich, derzeitigen Schätzungen zufolge, auf mindestens 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt.

Vorschaubild: © JacksonDavid/Myriams-Foto/pixbay.com Collage: Sebastian Ruska