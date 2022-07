Am Samstag, den 16. Juli, ab 17:00 Uhr werde sich Bad Rodach wieder für einen Tag in das Herz von Europa verwandeln.

Diverse Düfte von schmackhaften Leckereien aus unterschiedlichsten Nationen würden den Schlossplatz erfüllen.

"Zahlreiche Verkaufsstände laden junge und alte, große und kleine Gäste zum Schlemmen und Genießen ein." Laut der Stadt Bad Rodach komme sicherlich jeder auf den Geschmack.

Ein "vielfältiges kulturelles Bühnenprogramm mit Tanz und Musik aus aller Welt" lade zum Zuhören, Anschauen und Mitmachen ein.

„Bad Rodach hat viele europäisch und global agierende Unternehmen. Kurgäste aus ganz Europa besuchen unsere schöne Kurstadt und viele Bad Rodacher Herzen schlagen für Europa – ganz besonders an unserem Traditionsfest, dem Tag der Europäer“, so Bürgermeister Tobias Ehrlicher (SPD) zum Event auf dem Schlossplatz in Bad Rodach. Der Eintritt koste 4 Euro.

