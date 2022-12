Gauerstadt aktualisiert vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Kreis Coburg: Frau (36) nach schwerem Unfall eingeklemmt - Totalschaden am Auto

Im Landkreis Coburg ist am Dienstag eine 36-jährige Autofahrerin in einer Kurve von der Straße abgekommen. Durch den Unfall wird sie in ihrem Wagen eingeklemmt und kann sich nicht selbst befreien.