Schleifenhan vor 1 Stunde

Unfall

B4: Schwerer Unfall mit sechs Verletzten - vierköpfige Familie beteiligt

Auf der B4 im Landkreis Coburg ist es am frühen Donnerstagabend zu einem schweren Unfall gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge touchierten sich zwei Autos während eines Überholmanövers, in dessen Folge sich ein Wagen drehte und der andere in eine Scheune krachte. Sämtliche Insassen erlitten Verletzungen, darunter auch zwei kleine Kinder.