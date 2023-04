Coburger Frühlingsfest startet am Freitag (28. April 2023)

Getränkepreise sind so wie im vorigen Jahr

Vielseitiges Programm mit Fahrgeschäften, Kinderangeboten und mehr

Am Sonntag (23. April 2023) endet bereits das Nürnberger Frühlingsfest, doch das nächste steht schon in den Startlöchern. Vom Freitag (28. April 2023) bis zum Sonntag (7. Mai 2023) wird wieder das Coburger Frühlingsfest auf dem Ketschenanger stattfinden. Der Veranstalter lockt mit "fairen" Bierpreisen und einem breiten Programm.

"Unsere Getränkepreise sind gleichgeblieben": Das kostet eine Maß Bier auf dem Coburger Frühlingsfest

"Unsere Getränkepreise sind im Gegensatz zu anderen Festen gleich geblieben, wie letztes Jahr. Eine Maß kostet 8,40 Euro und eine halbe 4,20 Euro, das ist wirklich fair", erklärt Ralf Pazdera, der Veranstalter des Frühlingsfestes, gegenüber inFranken.de. Alkoholfreie Getränke sollen auch so, wie im letzten Jahr 3,50 Euro kosten. Die Besucher erwartet ein breites Programm.

Am Tag der Eröffnung (28. April 2023) kosten alle Fahrgeschäfte von 15 Uhr bis 16 Uhr nur 99 Cent. Außerdem finde am ersten Tag des Frühlingsfestes um 20 Uhr der Bieranstich mit Oberbürgermeister Dominik Sauerteig (SPD) und zum Anbruch der Dunkelheit das Eröffnungsfeuerwerk statt. "Dazu gibt es jeden Tag Live-Musik von tollen Bands", ergänzt Pazdera.

Die Besucher erwarten zudem zahlreiche Fahrgeschäfte: "Es wird einen Autoscooter, Breakdancer, eine Geisterbahn und ein Riesenrad geben. Und selbstverständlich auch ein Kinderkarussell", berichtet der Veranstalter. Auch für die kleinen Gäste sei mit Kinderschminken, einem Magier und vielem mehr gesorgt.

Coburger Frühlingsfest: Das sind die Öffnungszeiten

Am Dienstag (2. Mai 2023) werde ein Kindergarten in Begleitung des Bürgermeisters den Festplatz kostenlos benutzen dürfen, so Pazdera. Über das Wetter mache sich der Veranstalter keine Sorgen: "Falls es ein bisschen kälter wird, macht das nichts, denn wir können das gesamte Zelt beheizen. Aber wir haben gutes Wetter bestellt, also sollten wir das eigentlich nicht brauchen." Das gute Wetter gehört schließlich zu der Zeit der Feste und Feiern dazu.

Die Öffnungszeiten des Coburger Frühlingsfestes sind täglich von 14 Uhr bis 23 Uhr, wenn es Feuerwerk gibt, könne es allerdings auch ein wenig länger werden.