Die WC-Anlage am Goldbergsee ist nun angeschlossen und ab sofort in Betrieb, teilt die Stadt Coburg mit. Beantragt hatten das die Grünen im Mai 2018; im Januar 2019 hatte der Bau- und Umweltsenat den Standort für das stille Örtchen, am Parkplatz am Ortseingang von Beiersdorf, festgelegt. Die Anschlusskosten für das eine WC waren bei einer Sitzung des Finanzsenats mit 27700 Euro angegeben worden. Der Toilettencontainer selbst kostete 27300 Euro. Der Container hat eine Grundfläche von drei mal drei Metern, ist barrierefrei, ist außen mit Holz verkleidet und kann bei Hochwasser notfalls einfach aufgeladen und weggefahren werden. Auf Wunsch aus dem Stadtrat wurde die WC-Anlage mit einem Wickeltisch versehen. red