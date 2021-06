Denn Veranstaltungen können noch nicht im gewohnt großen Rahmen stattfinden. Damit verbunden ist ein enormer wirtschaftlicher Schaden.

Mit der zweiten "Night of the Light" am 22. Juni wird die Branche einmal mehr auf ihre Nöte aufmerksam machen - und die Stadt Coburg beteiligt sich gemeinsam mit einigen ihrer Tochtergesellschaften daran. Ab 21 Uhr lassen deshalb die Stadt das Stadthaus am Markt, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft die Schlachthofvilla sowie die Kühlhalle, Coburg Marketing das Kongresshaus Rosengarten und die SÜC das SÜC-Center in der Bamberger Straße rot illuminieren.

Die Aktion, so die Stadt Coburg in einer Mitteilung, will verstanden werden "als Alarmzeichen dafür, dass Unternehmer, ihre Mitarbeiter sowie Soloselbstständige eine Perspektive und Unterstützung, die zu ihrer Situation passt, dringend benötigen."

"Die Kultur- und Kreativwirtschaft ist ein wichtiger Arbeitgeber und Standortfaktor in Coburg. Deswegen ist es für uns alle wichtig, dass die in der Kulturbranche Beschäftigten und Selbstständigen Unterstützung erhalten", so Coburgs Oberbürgermeister Dominik Sauerteig. "Mit unserer Beteiligung an der ,Night of Light' wollen wir zeigen, wie wichtig uns diese Menschen und der gesamte Wirtschaftszweig sind."