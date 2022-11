Mit der Eröffnung des neuen pflegearmen Grabfeldes am Ahorner Friedhof im November startete in Ahorn der Auftakt einer Themenreihe, bei der die Themen Sterben, Tod und Trauer in den Fokus gerückt werden und die verschiedenen Bereiche, mit denen man sich als Trauernder auseinander setzten muss.

Die Themenreihe wurde durch den Seniorenbeirat Ahorn in Zusammenarbeit mit Dorothee Gerhardt, Fachbereich Soziales der Gemeinde Ahorn, ins Leben gerufen und startet jetzt im Dezember mit Ihrer ersten Veranstaltung. Wie die Gemeinde Ahorn mitteilt, werde die Veranstaltungsreihe bis in die Osterzeit hinein fortgesetzt werden. Die jeweiligen Gesprächsabende werden voraussichtlich einmal im Monat im Bürgerhaus Linde abgehalten.

Neben den Bestattungsmöglichkeiten geht es in den anderen Veranstaltungen um rechtliche Aspekte (Vollmachten, Testament, Nachlass), Trauerbewältigung, medizinische Möglichkeiten, wie die Palliativversorgung und die Begleitung von Angehörigen über den Tod hinaus.

Im Dezember findet nun der erste Gesprächsabend der Themenreihe „Letzte Wege – wenn das Leben Abschied nimmt“ statt. Geladen zum ersten Abend wird am 14. Dezember, um 19 Uhr ins Bürgerhaus Linde in Ahorn.

An diesem Abend informiert die Gemeindemitarbeiterin und Standesbeamtin Manuela Kempf über die verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten in der Gemeinde Ahorn. Im Anschluss berichtet Frank Stanzel vom Bestattungsinstitut Karl Schneider aus Ebersdorf unter anderem über die Hilfe im Trauerfall, die ein Bestattungsunternehmen bietet. Beispielweise geht es um den organisatorischen Ablauf, die notwendigen Unterlagen sowie die Vorbereitung auf das Trauergespräch. Zudem gibt er einen Einblick in die Arbeit eines Bestatters.

„Es gibt die Möglichkeit direkt Fragen zu stellen. Der Informationsabend geschieht daher im regen Austausch mit den Zuhörern und soll kein statischer Vortrag sein“, so Dorothee Gerhardt, Leitung der Gemeinde Ahorn im Bereich Soziales.