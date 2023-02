Der Brand einer Gartenhütte in Ahorn (Landkreis Coburg) hatte am Samstagabend (4. Februar 2023) einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr zur Folge. Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt nun zur Brandursache, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilt.

Gegen 22 Uhr teilte eine Zeugin über den Notruf einen Brand einer Gartenhütte in der Ringstraße in Ahorn mit. Bei Eintreffen der Polizist*innen stand diese bereits in Vollbrand. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende, unbewohnte Gebäude verhindern.

Kreis Coburg: Gartenhütte brennt - Fremdverschulden nicht ausgeschlossen

Dennoch zog das Feuer die Fassade des Hauses in Mitleidenschaft. Glücklicherweise gab es keine Verletzten. Der Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Ein Fremdverschulden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht auszuschließen. Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 mit der Kripo Coburg in Verbindung zu setzen.

