Wieder sind alle karnevalistischen Veranstaltungen abgesagt, auch Tanzturniere und Meisterschaften werden keine mehr stattfinden, teilt die Tanzsportgarde Coburger Mohr enttäuscht mit. "Umso mehr freut es uns, dass unser Tanzmariechen Aenne Rebhan eingeladen wurde, bei ,Fastnacht in Franken‘ ihr Können zu zeigen", heißt es in einer Pressemitteilung.

13 Jahre jung ist Aenne Rebhan

Treppchenplätze und ein deutscher Meistertitel - besondere Auftritte hat Aenne Rebhan mit ihren 13 Jahren schon einige gehabt. Nun wird dem Junioren-Tanzmariechen diese ganz besondere Ehre zuteil: Sie wurde eingeladen, bei der Kultsendung als Solistin aufzutreten.

Der letzte Auftritt der Garde war 2014

Die Sendung des Bayerischen Rundfunks ist mit mehreren Millionen Zuschauern seit Jahren der Quotenrenner der Faschingszeit. Für viele Tänzer des karnevalistischen Tanzsports ist ein Auftritt in der Fernsehprunksendung aus Veitshöchheim ein absoluter Wunschtraum - die Aktiven des Coburger Mohrs, die 2014 letztmalig mit der Königsgarde bei "Fastnacht in Franken" aufgetreten sind, schwärmen heute noch von der besonderen Stimmung in den Mainfrankensälen.

Aenne Rebhan mit ihrem Trainerinnen-Team Andrea Trommer

Bereits zweimal wurde Aenne zur Kindersitzung des Bayerischen Rundfunks "Wehe, wenn wir losgelassen" eingeladen und zweimal hatte sie Pech: Erst machte ihr eine Verletzung einen Strich durch die Rechnung, im Jahr darauf war es dann die Pandemie. Umso größer war nun die Freude über den Auftritt bei Fastnacht in Franken, denn meist treten hier nur deutsche Spitzen-Tanzmariechen der Altersklasse Ü15 auf.

Zwei Trainerinnen unterstützen Aenne Rebhan

Unterstützt wird Aenne Rebhan bei ihrem Auftritt in Veitshöchheim von ihren Trainerinnen Ina Ziets und Michelle Maldonado. "Für mich ist es etwas ganz Besonderes, dass Aenne als Solistin bei ,Fastnacht in Franken‘ tanzen darf, denn 2013 stand ich selbst noch als Solistin der Tanzsportgarde Coburger Mohr auf dieser Bühne", freut sich die dreifache deutsche Meisterin Michelle Maldonado mit ihrem Schützling. Sie trainiert Aenne, seit diese mit fünf Jahren als Tanzmariechen angefangen hat. Seit zwei Jahren teilt sie sich die Trainingsarbeit mit Ina Ziets, die selbst viele Jahre bei der Tanzsportgarde Coburger Mohr als Solistin und Gardetänzerin aktiv war.

Der Bayerische Rundfunk zeigt "Fastnacht in Franken" am Freitag, 18. Februar, um 19 Uhr.