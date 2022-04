Eisfeld vor 3 Stunden

Grenze zu Franken

Massiver Stau nach Unfall auf A73 - Fahrer kracht in Leitplanke

Auf der A73 ist es am Samstag (23. April 2022) zu einem Unfall auf der A73 in der Grenzregion zwischen Thüringen und Franken gekommen. Ersten Informationen zufolge kam es zu einem massiven Rückstau, weil ein Fahrer mit seinem Opel in die Leitplanke krachte.