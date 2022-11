Auf der A73 fing am Montagnachmittag (21. November 2022) die Ladung eines Lkws plötzlich Feuer. Die Fahrspur in Richtung Suhl musste aufgrund der Löscharbeiten komplett gesperrt werden. Das teilte die Verkehrspolizei Coburg in einer Meldung mit.

Gegen 14.30 Uhr befuhr der 45-jährige Lkw-Fahrer die A73 in Fahrtrichtung Suhl. Der Sattelauflieger war mit Restmüll beladen. Kurz nach der Auffahrt Bad Staffelstein-Kurzentrum fing die Ladung plötzlich Feuer.

Feuer auf A73: Fahrbahn bei Auffahrt Bad Staffelstein-Kurzentrum wegen Löscharbeiten zeitweise gesperrt

Der Lkw-Fahrer konnte glücklicherweise seinen Sattelzug gerade noch an den rechten Fahrbahnrand fahren und die Zugmaschine vom Sattelauflieger abhängen, bevor die Flammen auf die Zugmaschine übergreifen konnten. Durch die hinzugerufenen Wehren der freiwilligen Feuerwehr konnte der Anhänger schließlich abgelöscht werden.

Die Fahrbahn musste aufgrund der Löscharbeiten in Fahrtrichtung Suhl, ab der Auffahrt Bad Staffelstein-Kurzentrum, bis 16.15 Uhr komplett gesperrt werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Aus welchem Grund die Ladung Feuer fing, ist laut der Verkehrspolizei Coburg bislang nicht geklärt.

Vorschaubild: © GREGOR/Marcus Führer/dpa